Linssen schiet Feyenoord tegen dapper Eagles naar zesde zege op rij

De zegereeks van Feyenoord onder Arne Slot duurt voort. De Rotterdammers hebben zondagmiddag in De Kuip dankzij twee doelpunten van Bryan Linssen ook het eredivisieduel met het gepromoveerde Go Ahead Eagles gewonnen: 2-0.

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen keerde samen met technisch directeur Paul Bosvelt bijna twintig jaar na het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord terug in De Kuip en had het in de eerste helft tactisch goed voor elkaar tegen zijn oude club.

Feyenoord had heel veel moeite met het gedisciplineerde Go Ahead Eagles: de kansen waren in de eerste helft op één hand te tellen.