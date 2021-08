Linssen schiet Feyenoord tegen dapper Eagles naar zesde overwinning op rij

Bryan Linssen viert zijn treffer - AFP

De zegereeks van Feyenoord onder Arne Slot duurt voort. De Rotterdammers hebben zondagmiddag in De Kuip dankzij twee doelpunten van Bryan Linssen ook het eredivisieduel met het gepromoveerde Go Ahead Eagles gewonnen: 2-0. Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen keerde samen met technisch directeur Paul Bosvelt bijna twintig jaar na het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord terug in De Kuip en had het in de eerste helft tactisch goed voor elkaar tegen zijn oude club.

Feyenoord had heel veel moeite met het gedisciplineerde Go Ahead Eagles: de kansen waren in de eerste helft op één hand te tellen. De ploeg van Arne Slot probeerde het via onder andere Jens Toornstra en Orkun Kökçü vooral van afstand, maar doelman Warner Hahn werd nauwelijks echt getest. Vlak voor rust kreeg Feyenoord de beste kansen van de wedstrijd. Eerst werd een inzet van Guus Til geblokt en in de nastoot jaagde Luis Sinisterra de bal hard over. Marcos Senesi stond toen al niet meer binnen de lijnen. De Argentijnse verdediger moest na zes minuten geblesseerd afhaken. Hij werd vervangen door Wouter Burger, die later in de wedstrijd ook geblesseerd uit zou vallen.

Na rust ging Feyenoord direct op zoek naar de voorsprong. Til was in korte tijd drie keer dicht bij een doelpunt en ook Jens Toornstra, Alireza Jahanbakhsh en Gernot Trauner kregen goede kansen, maar mede door goed keeperswerk van Hahn bleef een doelpunt uit. Na een klein uur was het toch raak voor Feyenoord nadat diezelfde Hahn in de fout was gegaan. De doelman liet een schot van Sinisterra los en Linssen was er als de kippen bij om het buitenkansje binnen te tikken. Even daarvoor had Justin Bijlow aan de andere kant Feyenoord een uitstekende dienst bewezen. De Feyenoord-doelman moest zich na een schot van Martijn Berden strekken en tikte de bal naast het doel. Zegereeks duurt voort Feyenoord kreeg in het laatste gedeelte van de wedstrijd via Marcus Pedersen de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar de rechtsback schoot de bal recht op Hahn af. Linssen zorgde uiteindelijk met zijn tweede doelpunt van de middag voor het slotakkoord. Hij schoot de bal van buiten het strafschopgebied verwoestend langs de kansloze Hahn.

