Ten Hag en Blind na gelijkspel tegen FC Twente: 'Ben hier doodziek van'

Bij Ajax was zondagmiddag niemand blij. FC Twente beet fel van zich af en bij de landskampioen lukte het niemand de haperende motor aan de gang te krijgen. "Dit moeten we onszelf aanrekenen", vond Blind. "We speelden in een veel te laag tempo. Het moet veel beter..."

Doodziek was hij. "Van het resultaat en hoe dat tot stand kwam. Als je een resultaat in handen hebt, mag je dat niet meer weggeven", constateerde Ajax-trainer Erik ten Hag na het gelijkspel tegen FC Twente. "We hebben nul kansen gehad. Dit was heel slecht", analyseerde Daley Blind het spel van de landskampioen.

Ten Hag had ook een slechte wedstrijd gezien van zijn ploeg, maar had na de 0-1 van Sébastien Haller toch drie punten verwacht. "De kansen die we creëerden waren minimaal. Dat lag aan het tempo, zeker in de eerste helft. Je moet investeren om een resultaat te halen. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Bij die goal van FC Twente gaat heel veel mis. Dan praat je niet eens over een kans", aldus de trainer.

Verlies

Bij Ajax kreeg Danilo in de extra tijd nog de kans de drie punten voor de Amsterdammers binnen te halen. Op de kopbal van de spits die vorig seizoen nog flink scoorde voor Twente, kon doelman Lars Unnerstall nog net redding brengen. "De eis bij Ajax is winnen. Dit voelt als een verlies. Dit was onder de maat", sloot Ten Hag af.

Collega Ron Jans was blij dat de enorme inzet en felheid van zijn spelers uiteindelijk toch nog een punt had opgeleverd. "Uiteindelijk ben je heel blij met een gelijkspel, want we stonden achter", zei hij over de late gelijkmaker. Doelpuntenmaker Robin Pröpper: "Als je een punt van Ajax afsnoept, voelt dat als drie punten."