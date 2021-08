Twan van Gendt (29) stopt als BMX'er. De wereldkampioen van 2019 vertelde op de WK in Papendal dat de mislukte kwartfinale zijn laatste wedstrijd was. "Ik heb de laatste twee jaar veel blessures gehad, het lichaam is gewoon op."

Van Gendt werd op de Spelen in de halve finales uitgeschakeld, maar begon sterk aan de WK. Hij won zijn race in de series en de achtste finales, maar in de kwartfinales kwam hij er niet aan te pas en finishte als laatste.