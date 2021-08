Geëmotioneerd zet Van Gendt bij WK punt achter BMX-carrière

Twan van Gendt (29) stopt als BMX'er. De wereldkampioen van 2019 vertelde zondagmiddag bij de WK in Arnhem dat de mislukte kwartfinale zijn laatste wedstrijd was. "Ik heb de laatste twee jaar veel blessures gehad, het lichaam is gewoon op."

Van Gendt werd op de Spelen in de halve finales uitgeschakeld, maar begon sterk aan de WK. Hij won zijn race in de series en de achtste finales, maar in de kwartfinales kwam hij er niet aan te pas en finishte als laatste. "De mobiliteit in mijn schouder en pols is zo beperkt. Ik ben elke dag aan het worstelen om mijn niveau te behouden."

"De start liet het afweten. Dit was niet nodig. Het eindigt gewoon te vroeg", vertelde een geëmotioneerde Van Gendt. "Maar als ik terugkijk heb ik wel een wereldtitel en Europese titel behaald, dat is prachtig. Ik heb geweldig mooie dingen gedaan."