COC roept Feyenoord op aanslag op sportschool te veroordelen

Lhbti-belangenvereniging COC roept Feyenoord op de brandstichting en bekladding van een sportschool in Rotterdam krachtig te veroordelen. Als de daders Feyenoord-supporters zijn, moeten ze een stadionverbod krijgen, vindt het COC.

Vannacht werd brand gesticht bij de sportschool van de Roze Kameraden, de onlangs opgerichte Feyenoord- supportersvereniging van lhbti'ers. Ook werd het pand beklad met anti-lhbti leuzen.

De politie kreeg rond 00.30 uur meerdere meldingen van de brand. Enkele melders hadden een knal gehoord. Volgens de politie zou er iets tegen een rolluik zijn gegooid.

Hate crime

Het COC spreekt van een aanslag op de Roze Kameraden. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug, zelf ook Feyenoord-supporter, zegt: "Wat moet je met dit soort figuren die zover gaan in hun haat dat ze overgaan tot brandstichting bij aanhangers van dezelfde voetbalclub? Deze hate crime moet door politie en justitie, maar ook Feyenoord keihard worden aangepakt."

Feyenoord moet volgens Oosenbrug ondubbelzinnig duidelijk maken dat binnen de club en het legioen geen plaats is voor homofobie.

Voorzitter Paul van Dorst van de Roze Kameraden zegt dat het incident aantoont dat zijn supportersvereniging nodig is". Hij zal aangifte doen.

Ook brand in Amsterdam

In een flat in Amsterdam-West heeft deze week ook een brand gewoed in een flat die waarschijnlijk het gevolg was van een anti-lhbti-actie. De politie vermoedt dat de brand te maken heeft met de regenboogvlaggen die in de flat hangen.