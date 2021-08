Weer geen winst voor Bosz: Lyonnais geeft zekere zege in blessuretijd weg

Het zit Peter Bosz nog niet mee in de Franse Ligue 1. Lang leek Olympique Lyonnais zondag op een zege af te stevenen maar in de slotfase ging het alsnog helemaal mis tegen het gepromoveerde Clermont Foot: 3-3.

Bosz kende een valse start in Frankrijk met een gelijkspel tegen Brest (1-1) en een kansloze nederlaag tegen Angers (3-0) en tegen Clermont, die dit seizoen debuteert op het hoogste niveau en na twee wedstrijden brutaal aan kop ging, ging het opnieuw mis.

Heerlijke eerste helft

Moussa Dembélé zette Lyonnais al na vijf minuten op voorsprong via een strafschop. Lang kon Bosz echter niet genieten van het openingsdoelpunt, want door een uiterst ongelukkige eigen goal van Sinaly Diomandé was het niet veel later alweer gelijk.

In een heerlijke eerste helft, waarin het spel in een razendsnel tempo op en neer ging, bracht Dembélé met zijn tweede van de middag Lyonnais weer op voorsprong.