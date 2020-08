De hele Champions League verhuist nu naar Lissabon, woensdag verder

Een dag later in Estádio José Alvalade, de thuishaven van Sporting Portugal, staat de wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid op het programma.

De kwartfinales en halve finales worden in één wedstrijd beslist, in plaats van de gebruikelijke twee. De kwartfinales beginnen in het Estádio da Luz van Benfica met het duel tussen Atalanta en Paris Saint-Germain.

Alle kwartfinalisten van de Champions League zijn bekend. Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City en Olympique Lyonnais behoren tot de beste acht clubs van Europa van dit seizoen. Vanaf woensdag gaat het toernooi verder in Lissabon.

Frenkie de Jong neemt het vrijdag met FC Barcelona op tegen Bayern München. De laatste kwartfinale is op zaterdag 15 augustus tussen Manchester City en Olympique Lyonnais, de club van aanvoerder Memphis Depay en Kenny Tete. Alle duels beginnen om 21.00 uur.

Paris Saint-Germain, waar Mitchel Bakker op de spelerslijst voor het restant van de Champions League is gezet, is zaterdag al naar Portugal afgereisd. Trainer Thomas Tuchel gaat met zijn selectie eerst op trainingskamp in Faro.

Alle wedstrijden in Lissabon worden zonder publiek gespeeld. De finale van de Champions League is op zondag 23 augustus in het Estádio da Luz.