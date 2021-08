Oppermachtige Kimmann wint na olympisch goud ook wereldtitel BMX

Niek Kimmann heeft drie weken na het behalen van de olympische titel in Tokio op oppermachtige wijze ook de wereldtitel BMX veroverd. Bij de wereldkampioenschappen op Papendal was de 25-jarige BMX'er de hele dag een klasse apart.

Kimmann, die twee jaar geleden zilver pakte achter titelverdediger Twan van Gendt, lag in de finale na de eerste bocht al eerste en zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. Sylvain André uit Frankrijk, die in Tokio vierde werd, greep zilver voor David Graf uit Zwitserland.

WK in eigen land

"Dit was heel speciaal", vertelde Kimmann na de finale. "Natuurlijk is olympisch goud het hoogste haalbare, maar een WK in eigen land is natuurlijk supervet. Helemaal om nu weer met publiek te rijden. Iedereen schreeuwt jouw naam en dat geeft echt iets extra's. Zo'n WK in Nederland staat wel bijna gelijk aan de Spelen voor mij."

Kimmann gaf voor de start van de WK aan nog steeds niet helemaal fit te zijn, omdat zijn knie nog niet is hersteld van een botsing met een overstekende official tijdens een training op de Olympische Spelen. Toch was daar op Papendal niets van te merken, want de olympisch kampioen won eenvoudig zijn serie in de kwartfinales en de halve finales.