Oppermachtige Kimmann naar WK-finale, titelverdediger Van Gendt uitgeschakeld

Niek Kimmann heeft bij de WK BMX op Papendal eenvoudig de finale bereikt, terwijl titelverdediger Twan van Gendt in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Mitchel Schotman plaatste zich verrassend voor de WK-finale door als vierde te eindigen in zijn halve finale.

Het lukte Van Gendt dit weekend dus niet om revanche te nemen voor zijn teleurstellende Spelen. De regerend wereldkampioen BMX, die in Tokio in de halve finales werd uitgeschakeld, strandde nu al in de kwartfinales. Hij begon sterk aan de WK met winst in de series en de achtste finales, maar in de kwartfinales kwam hij er niet aan te pas en finishte als laatste.

Kimmann op dreef

Kimmann gaf voor de start van de WK aan nog steeds niet helemaal fit te zijn, omdat zijn knie nog niet is hersteld van een botsing met een overstekende official tijdens een training op de Olympische Spelen. Toch was daar op Papendal niets van te merken, want de olympisch kampioen won eenvoudig zijn serie in de kwartfinales en de halve finales.

Voor Joris Harmsen waren de halve finales, net als in Tokio, het eindstation. Dat gold ook voor Jay Schippers. Voor Dave van der Burg waren de kwartfinales het eindstation. Ynze Oegema, Brian van Eeuwijk, Justin Kimmann werden eerder al uitgeschakeld.