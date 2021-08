Inkomen Griekse harsverzamelaars verwoest door brand: 'We zijn verloren'

De hevige natuurbranden in Griekenland hebben op het eiland Evia het werk van vele generaties in de as gelegd. Duizenden Aleppo-dennen die hars opleverden waarmee honderden gezinnen hun geld verdienden, zijn in de as gelegd. Ook veel bijenkorven met bijenkolonies die van generatie op generatie zijn gekweekt, zijn door het vuur weggevaagd.

De schade heeft niet alleen invloed op de oogst van dit jaar, zeggen harsverzamelaars en imkers, maar ook op de komende generaties. Want als er nieuwe bomen worden geplant, duurt het nog zeker twintig jaar voordat daar hars van kan worden getapt.

"Het is voorbij. Alles is in de as gelegd", zegt harsverzamelaar Chistos Livas tegen persbureau AP.

Hij moet een gezin met vier kinderen onderhouden, maar is nu zijn bron van inkomsten kwijt: