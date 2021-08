Eerste averij voor ploeterend Ajax bij FC Twente: 1-1

FC Twente blijft een lastig te kraken tegenstander voor Ajax. De ploeg van Ron Jans bezorgde de landskampioen het eerste puntenverlies van het seizoen: 1-1. Sébastien Haller zette de ploeterende Amsterdammers in de tweede helft nog wel op voorsprong. Robin Pröpper schoot in de slotfase de gelijkmaker binnen.

Twente was de laatste club die in de eredivisie de landskampioen een nederlaag toebracht. Op 5 december vorig jaar wonnen de Tukkers verrassend met 2-1 in Amsterdam. Queensy Menig was destijds een ware plaag voor de Amsterdammers met twee doelpunten.

Daarna bleef Ajax 24 wedstrijden op rij ongeslagen. De uitwedstrijd in Enschede won de ploeg van Erik ten Hag in januari met 3-1, waarbij de inmiddels vertrokken Klaas-Jan Huntelaar de Amsterdammers pas in de slotminuten met twee treffers aan de zege hielp.

Handschoen

Net als in de twee voorgaande onderlinge duels pakte FC Twente de handschoen weer op om er een echt gevecht van te maken. De ploeg van Jans, die het zonder de geblesseerde spits Ricky van Wolfswinkel moest doen, startte fel. Ajax, met dezelfde elf spelers die een week eerder NEC (5-0) oprolden, had er moeite mee.

Het eerste halfuur legden de Amsterdammers geen vloeiende aanval op de mat. De speldenprikken kwamen van Twentse kant. Menig loste een schotje op het Amsterdamse doel, de kleine Costaricaan Manfred Ugalde kopte naast en schoot over.