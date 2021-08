Laura Smulders en Baauw foutloos naar WK-finale, Merel Smulders uitgeschakeld

Laura Smulders en Judy Baauw hebben op mooie wijze de finale van de WK BMX bereikt. Merel Smulders, die op de Olympische Spelen in Tokio stuntte met de bronzen medaille, werd in de halve finales uitgeschakeld.

De nummer drie van Tokio reed een prima wereldkampioenschap op Papendal, met winst in de series en een goede rit in de kwartfinales, maar kwam er in de halve finales niet aan te pas na een slechte start.

Uitstekend WK

Haar zus Laura is bezig aan een uitstekend WK. Ze won zowel in de series als in de kwartfinales haar race met overmacht. Dat geldt ook voor Baauw, die bij haar olympisch debuut strandde in de halve finales in Tokio.

Net Merel Smulders werd ook Manon Veenstra in de halve finales uitgeschakeld. Eerder bleef Ruby Huisman al steken in de kwartfinales en Indy Scheepers werd in de series uitgeschakeld.

De internationale favorieten, onder wie titelverdedigster Alise Willoughby uit de Verenigde Staten, olympisch kampioene Bethany Shriever en Mariana Pajón, de Colombiaans tweevoudig olympisch kampioene, plaatsten zich voor de finale.