Baauw verovert WK-zilver op Papendal, bronzen medaille voor Laura Smulders

Olympisch kampioene Bethany Shriever is bij de WK BMX op Papendal ook wereldkampioene geworden. Drie weken na het behalen van de gouden medaille in Tokio was de Britse BMX'ster ook in Arnhem de beste. Judy Baauw veroverde de zilveren medaille en verwees Laura Smulders naar het brons.

Merel Smulders, die op de Olympische Spelen in Tokio stuntte met de bronzen medaille, werd in de halve finales al uitgeschakeld.

(later meer)