Zware regenbuien trekken over Nederland, wateroverlast op diverse plaatsen

Meerdere eenheden van de brandweer waren in Woudsend om de wateroverlast te bestrijden. Daar heeft het water volgens de brandweer bij een aantal woningen en bedrijven binnen gestaan. Vanwege de wateroverlast waren de toegangswegen naar het dorp afgesloten. Rond 16.00 uur werden de wegen weer vrijgegeven. De situatie in Woudsend is "onder controle."

Ook Rottum, Ouwsterhaule, Koudum en Heerenveen hadden hinder van de regen, meldt Omrop Fryslân . In Heerenveen kon in een straat het riool het water niet meer aan. Ook in IJsbrechtum moest de brandweer het overtollige water wegpompen.

In Heerenveen is volgens Weeronline 75 millimeter regen gevallen. Normaal valt in de hele maand augustus in totaal 78 millimeter. Het KNMI had code geel afgegeven voor de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Rond 15.00 uur is de waarschuwing ingetrokken.

Ook in andere delen van het land was er wateroverlast. Zo kwamen bij de brandweer in Utrecht zo'n vijftien meldingen binnen over overlast uit Bilthoven en Amersfoort, meldt RTV Utrecht. Op de A20 bij Rotterdam gold een snelheidsbeperking omdat er water op de weg lag, meldt ANWB. In het Groningse Siddeburen kwamen enkele straten onder water te staan.