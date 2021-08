Zware regenbuien trekken over Nederland, wateroverlast in Friesland

Wateroverlast in Woudsend - CAMJO Media

In Friesland leiden grote hoeveelheden regen op sommige plaatsen tot wateroverlast. De meldkamer Noord-Nederland krijgt veel meldingen van overlast. Meerdere eenheden van de brandweer zijn in Woudsend om het wateroverlast te bestrijden. De brandweer meldt dat vanwege de wateroverlast de toegangswegen naar het dorp zijn afgesloten. Verkeer kan omrijden via de N392 of via de A6. Bij veel huizen zijn de kelders ondergelopen, zegt een bewoner in Woudsend:

Ook Rottum, Ouwsterhaule, Koudum en Heerenveen hebben hinder van de regen, meldt Omrop Fryslân. In Heerenveen kan in een straat het riool het water niet meer aan. Ook in IJsbrechtum moet de brandweer het overtollige water wegpompen.