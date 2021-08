Zware regenbuien in noordelijke provincies, wateroverlast in Friesland

In Friesland leiden grote hoeveelheden regen op sommige plaatsen tot wateroverlast. Meldkamer Noord-Nederland zegt veel meldingen te krijgen van overlast.

Zo is de brandweer in Woudsend druk met een ondergelopen straat. Dat is ook het geval in Heerenveen, daar kan in een straat het riool het water niet meer aan. Ook Rottum heeft hinder van de regen, meldt Omrop Fryslân.

In Heerenveen is er volgens Weeronline 75 millimeter regen gemeten. Ter vergelijking: normaal valt in de maand augustus in totaal zo'n 78 millimeter.

Het KNMI heeft tot 15.00 uur code geel afgegeven voor de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland. Daar kan plaatselijk 40 tot 70 millimeter regen vallen.