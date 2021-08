Musical over Johan Cruijff: grensverleggend voetballer én taalkunstenaar

"Elk nadeel heb z'n voordeel" en "Je snap het pas als je het begrijp". Ruim vijf jaar na zijn overlijden wordt Johan Cruijff niet alleen herinnerd als grensverleggend voetballer, maar ook zeker om zijn Cruijffiaanse wijsheden. Want zowel als sportman én als taalkunstenaar heeft hij "eeuwigheidswaarde", zegt acteur Tobias Nierop. Hij speelt Cruijff in 14 de musical, die op 25 september in première gaat.

Nierop praat naar eigen zeggen nu bijna twee maanden met een "Cruijffiaanse" tongval. Hij spreekt van "een Shakespeareaanse ervaring". Geen toeval dat de naam van de beroemdste bard van Engeland door hem in een adem wordt genoemd met die van de legendarische nummer 14. Wie eenmaal in de ban is van Cruijff, heeft de neiging hem op te hemelen.

Afzetten tegen stroperigheid en bureaucratie

In 14 de musical zet regisseur en scriptschrijver Tom de Ket Cruijff af tegen de door hem gesignaleerde tijdgeest, met een "kern van stroperigheid". De Ket: "Je zou kunnen zeggen dat wij allemaal zijn vastgelopen in de klei van het gepolder en van de bureaucratie. Ik denk dat wij, net als Cruijff, heimelijk onze vleugels willen uitslaan."

Want dat deed Cruijff. Hij keerde zich van jongs af aan al tegen de voetbalbestuurders. De Ket: "Wij zijn een steeds braver en volgzamer volk geworden, waarin de technocraat en de bestuurder de dienst uitmaken. Cruijff zei: dat maken wij zelf wel uit."

Johan en Danny tegen de rest van de wereld

"Wij" is in de musical nadrukkelijk ook zijn vrouw Danny, gespeeld door Myrthe Burger. Het is Johan en Danny tegen de rest van de wereld, te beginnen met zijn teamgenoten bij Ajax, die zich na behaalde successen van hem afkeren. In de musical is Danny aanjager van Johans beslissing om naar Barcelona te vertrekken.

Volgens Burger was Danny onderdeel van de eerste generatie spelersvrouwen die haar man de profvoetballer nadrukkelijk zag als partner: "Geen accessoire, zoals nu, maar een team. Zonder Danny was Cruijff nooit de ster geworden die hij is geworden."

Dat wordt bevestigd door twee mannen die omgingen met Cruijff voordat hij een internationale vedette werd. Oud-voorzitter Michael van Praag prijst Danny de hemel in als "een ongelooflijke schat" die ook nog eens "een intelligente meid" is. "Zij heeft Johan beschermd voor verkeerde dingen", aldus Van Praag.

En dan is daar zijn voormalig fysiotherapeut Salo Muller, bij wie Johan in zijn jeugd elke week "een uitsmijtertje" at om aan te sterken. Muller had zelfs een koosnaam voor hem die door niemand anders werd gebruikt: Jokie. Maar dat was allemaal vóór Danny. Ook bij Muller niets dan lof voor haar, die hij overigens "een beetje cameraschuw" noemt. Daar had haar man dan weer geen last van.

Taalkunstenaar of overdreven lof?

Over de rol van Danny zijn Muller en Van Praag het eens, maar zodra het over Cruijffs taalgebruik gaat, scheiden hun wegen. Muller erkent weliswaar dat Johan "zijn eigen woordkeus" had, maar al dat gedoe over zijn taalgebruik vindt hij "een beetje overdreven". Muller: "Hij bedoelde er niets mee. Dat is gecreëerd, hebben de mensen ervan gemaakt."

Van Praag is het daar niet mee eens. "Hij had wel degelijk de gave van het woord met zijn spreuken. Maar die ontwikkelde hij later, en daardoor werd hij bekend als straatvechtertje." Cruijff had volgens hem "heel goed vakbondsbestuurder kunnen worden. Hij wierp zich op voor het welzijn van andere spelers, deed het woord namens de anderen. Hij was de voorman."

Première in Leusden

14 de musical gaat in première in Leusden, ver van de stad waar Cruijff als Ajacied zijn triomfen vierde. Maar toch is er een link met de voetbalgeschiedenis. Bij Leusden ligt Landgoed Den Treek, waar de selectie van Ajax zich in 1969 voorbereidde op de kraker tegen Benfica. In de uitwedstrijd van dat duel brak Cruijff door als internationale topspeler. Voor Benfica uit was Cruijff een uitzonderlijk goede Nederlandse voetballer. Daarna was hij een vedette. Vleugels uitgeslagen.