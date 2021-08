Van massa naar maatwerk: deze groepen blijven achter bij vaccineren

Op dit moment zijn 1,8 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd, onder wie veel mensen uit specifieke groepen, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Welke groepen zijn dat en hoe wordt geprobeerd deze groepen toch over te halen om een prik te nemen?

Iedereen die dat wil heeft de mogelijkheid gehad om zich volledig te laten vaccineren. En dat betekent dat er een nieuwe fase is ingegaan in de vaccinatiecampagne. Er wordt door de overheid niet langer ingezet op massa, maar op maatwerk. Met prikbussen en nieuwe websites, zoals prikkenzonderafspraak.nl .

Waar bij de oudste leeftijdsgroepen de vaccinatiegraad veelal boven de 90 procent ligt, is die bij 18- tot 30-jarigen rond de 50 procent (volledige vaccinatie). Volgens VWS komt dat omdat veel jongeren op vakantie zijn. Daarnaast was deze groep later aan de beurt bij het vaccineren.

Een groot deel van die aanpak werkt, zegt gedragswetenschapper Arie Dijkstra, maar er kan meer gedaan worden. Het is volgens hem belangrijk om te kijken naar de motivatie van jongeren om zich te laten vaccineren. "Mensen doen alleen iets als ze er iets mee opschieten. Of dat nou betekent dat ze anderen willen helpen, of dat ze angst bij zichzelf weg willen nemen. Als er geen reden is om iets te willen, gaat het ook niet gebeuren."

Ongedocumenteerden

Hoeveel mensen niet in de Basisregistratie Personen staan is onduidelijk, dus hoeveel mensen uit deze groep zich niet laat vaccineren is moeilijk in te schatten. Toch is alles erop gericht om ook hen te vaccineren, zegt het ministerie. Zo kunnen ongedocumenteerde mensen in Nederland zich laten vaccineren zonder zich te hoeven legitimeren.

Deze mensen worden geïnformeerd via sleutelfiguren in wijken en gemeenschappen en verschillende Whatsappgroepen. Ook is er door de overheid voorlichtingsmateriaal ontwikkeld in diverse talen.