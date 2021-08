In Nashville is zanger Don Everly (84) van The Everly Brothers overleden. Don Everly en zijn twee jaar jongere broer Phil waren vooral in de jaren 50 en 60 populair met hun rock-'n-roll- en countrymuziek. Ze scoorden wereldhits met nummers als Bye Bye Love, Till I kissed you, Wake Up Little Susie en All I Have to Do Is Dream.

Zijn familie deelde een bericht via Instagram: "Met grote droefenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw Adela, moeder Margaret, vier kinderen en zes kleinkinderen achter."

Grote invloed

Artiesten als The Beatles, Queen, The Beach Boys, Bob Dylan en Simon & Garfunkel werden door The Everly Brothers beïnvloed. "De impact van The Everly Brothers overstijgt zelfs hun roem", schreef Paul Simon in 2004 in het muziekblad Rolling Stone. Keith Richards noemde hem "een van de beste gitaristen die ik ooit heb gehoord".

In 1986 werden The Everly Brothers als eerste groep in de Rock & Roll Hall of Fame opgenomen, tussen grootheden als Elvis Presley, Buddy Holly en Little Richard.