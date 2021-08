Afghaanse vrouw bevalt op evacuatievlucht

Een Afghaanse vrouw is aan boord van een evacuatievlucht bevallen van een dochter. De bevalling begon toen het vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht in de lucht was. De vrouw is uiteindelijk bevallen in het vrachtruim, toen het toestel al geland was op de vliegbasis Ramstein in Duitsland.

Tijdens de bevalling ontstonden er complicaties, schrijft Air Mobility Command, een centrum van militair luchttransport. De piloot besloot het vliegtuig te laten dalen, om de luchtdruk in het toestel te verhogen. "Dat heeft het leven van de moeder gered."

De moeder en het meisje zijn overgebracht naar een ziekenhuis en verkeren in goede gezondheid.