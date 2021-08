Van Wonderen en Bosvelt even terug in De Kuip, waar ‘Feyenoord-verkering’ begon

Bijna twintig jaar na het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord keren Paul Bosvelt en Kees van Wonderen vanmiddag samen terug naar Rotterdam. Dit keer als trainer (Van Wonderen) en technisch manager (Bosvelt) van Go Ahead Eagles. De oud-Feyenoorders, die in Rotterdam het grootste succes in hun carrière beleefden, speelden ruim zes jaar samen en zaten naast elkaar in de kleedkamer. "Eigenlijk kun je wel zeggen dat we zes jaar verkering hebben gehad", vertelt Bosvelt, die sinds 2018 technisch manager is in Deventer. "We hebben van alles meegemaakt samen." "We stonden ook regelmatig tegenover elkaar. Zo werkt dat als je ergens voor strijdt, het hoort erbij. Het was een heel mooie periode, ook met mindere momenten, maar daardoor genoot je wel extra van de mooie tijden. Die UEFA Cup was wel echt de kers op de taart."

Dat ze nu weer samenwerken bij Go Ahead is ook niet zo gek. "Go Ahead is eigenlijk klein Feyenoord", aldus Bosvelt. "Het fanatisme bij de supporters is echt kenmerkend voor beide clubs." Van Wonderen vult aan: "Feyenoord is alles in het groot, daar voel je dagelijks de druk van een topclub. Maar de betekenis zal voor supporters hetzelfde zijn." Wat herinneren Bosvelt en Van Wonderen zich van het kampioensteam? "We waren een groep voetballers die van ver kwam. We wisten van aanpakken, dat was de kern." Uniek Van Wonderen: "Het is altijd prachtig om terug te komen in Rotterdam, het is een uniek stadion met een uniek publiek. Maar, we moeten het ook niet groter maken dan het is. De herinneringen blijven altijd, maar nu ben ik in dienst van Go Ahead en ben ik daarmee bezig." Herinneringen ophalen doen Van Wonderen en Bosvelt dan ook niet vaak. "Natuurlijk hebben we het weleens over vroeger, we hebben veel lol gehad, maar ook ruzie. We weten wat we aan elkaar hebben en je kent elkaars karakter", vertelt Van Wonderen. "Dat helpt wel. Je weet hoe mooi en hoe moeilijk het voetbal kan zijn."

Bosvelt is zijn oud-teamgenoot na Feyenoord dan ook altijd blijven volgen. "Ik ken hem natuurlijk beter dan de gemiddelde trainer. Ik weet hoe hij over voetbal denkt en dat past goed bij Go Ahead." Wat kenmerkt Van Wonderen dan als trainer? "Hij weet wat hij wil", vertelt Bosvelt. "Hij laat zich niet van de wijs brengen, maar hij is wel realistisch. Hij staat open voor andere meningen." En andersom? "Paul is ontzettend gedreven en steekt heel veel tijd in de club. Hij heeft maar één belang en dat is Go Ahead. Daarin is hij onafhankelijk van geest, hij zegt wat hij vindt, ongeacht wie hij voor zich heeft. Hij durft ook impopulaire maatregelen te nemen in het belang van de club. Dat vind ik heel sterk."

Winnen in De Kuip zit er dit weekend waarschijnlijk niet in voor de ploeg uit Deventer. De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden in de eredivisie werd het 8-0 voor de Rotterdammers. "We gaan iedere wedstrijd voor onze kansen. Het is hopen op onderschatting, maar voor onze ploeg is het ook belangrijk om te wennen aan dit niveau." De doelstelling voor Go Ahead is dit seizoen om zich te handhaven in de eredivisie. "Ik zal blij zijn als we erin blijven", aldus Bosvelt. "Zo simpel is het." "We zijn een laagvlieger", zegt Van Wonderen. "Maar, met een groep jongens die energiek zijn, die willen leren en gas kunnen geven. Het is nu de uitdaging om het maximale eruit te halen. We moeten het hebben van het collectief en het samen doen. Daardoor kunnen we ons veilig spelen."

En keren beide mannen dan ooit nog samen terug naar Feyenoord? "Ik ben ambitieus in mijn werk", aldus Van Wonderen. "Als ik ergens werk, wil ik eruit halen wat erin zit. Maar ik plan niet meer zo voor de toekomst. Natuurlijk zal de band en het gevoel met Feyenoord blijven, maar ik zeg vooral: doe wat je leuk vindt en wat bij je past." "Voor mij is het heel simpel", zegt Bosvelt. "Het belangrijkste is nu om met Go Ahead wat neer te zetten en van Go Ahead een stabiele club in de eredivisie te maken. Als speler was ik al nooit bezig met een droom of de toekomst en dat heb ik nu ook niet."