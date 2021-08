Olympisch kampioen Kimmann over WK BMX: 'Vakantie had ik ook niet erg gevonden'

Niek Kimmann tijdens de olympische finale in Tokio - ANP

Bijna drie weken na het behalen van zijn olympische gouden medaille komt Niek Kimmann dit weekend weer in actie op de BMX-baan in Papendal. Daar staat de wereldtitel op het spel. "Het is een beetje dubbel, want fietsen voor eigen publiek is altijd mooi. Maar, na de afgelopen weken had ik vakantie ook niet erg gevonden." Sinds de Spelen in Tokio heeft Kimmann een druk programma gehad. "Veel verplichtingen, maar ik heb ook veel kunnen slapen, op de bank gehangen en de laatste week van de Spelen op televisie gekeken", vertelt de olympisch kampioen BMX. "Toch ben ik even naar Zwitserland geweest en dat deed me mentaal heel goed. Niemand kent me daar en dat was rustig."

Kimmann traint sinds vorig jaar in het Zwitserse Aigle, waar hij zich heeft aangesloten bij de internationale trainingsgroep van wielerbond UCI. Met een knie die nog steeds niet helemaal is hersteld van een botsing met een overstekende official tijdens een training op de Olympische Spelen begint Kimmann aan de WK BMX in eigen land. "Ik heb die Amerikaanse official mijn shirt waarin ik was gevallen opgestuurd", vertelt Kimmann, die bij de botsing een scheurtje in zijn knie opliep. "Die man lag nog twee weken in het ziekenhuis. Tja, het was niet ideaal, maar hij deed het niet expres. Af en toe ben ik best aardig." Bekijk hieronder de botsing van Niek Kimmann tijdens een training op de Olympische Spelen.

"Als ik op de baan ben, ben ik gewoon aan het fietsen omdat ik dat mooi vind. Als er dan iets gebeurt, check je eerst of iemand oké is. Pas later dacht ik: dit zijn wel de Spelen, dus het was niet ideaal. Toch was het gewoon een ongeluk, iedereen doet weleens dingen die onhandig zijn. Het was gewoon heel knullig." Bloedvorm Kimman kreeg van de dokter toestemming om van start te gaan op de WK. "Zolang ik hierna maar twee maanden vakantie pak", aldus Kimmann. "De knie gaat redelijk goed, het doet minder pijn dan in Tokio. Als de WK niet in Nederland zouden zijn, dan was ik niet gestart. Maar, ik ben hier opgegroeid en ik weet hoe het voelt om op de tribune te zitten." In Tokio werd Kimmann drie weken geleden de eerste Nederlandse olympisch kampioen BMX. "Sindsdien heb ik dertig minuten gefietst, maar dat voelde niet verkeerd. In Tokio was ik in bloedvorm en dat zal niet ineens weg zijn, maar ik ben niet zo op en top voorbereid als in Tokio. Aan de andere kant: als je goed bent, ben je goed."