Bussen met Afghaanse evacués aangekomen in kazerne Zoutkamp

Vanochtend zijn vier bussen met Afghaanse evacués aangekomen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Het gaat om enkele tientallen mensen.

Voordat deze bussen aankwamen lag het totaal aantal mensen dat in de kazerne wordt opgevangen op 163, schrijft RTV Noord. De eerste bus met 28 evacués kwam vrijdag al aan.

Op Schiphol is vanochtend een vliegtuig met ongeveer 160 mensen uit Afghanistan aangekomen, maakt het ministerie van Defensie bekend.

Sinds de Taliban Afghanistan in handen hebben, evacueert de regering Nederlanders en Afghanen die gevaar lopen omdat zij bijvoorbeeld voor Nederlandse missies hebben gewerkt. Wie precies in dit vliegtuig zitten is niet bekend.

Vannacht is ook een C-17 vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad Kabul; 86 passagiers in dat vliegtuig hebben Nederland als eindbestemming.