Ajacied Mazraoui terug na reeks blessures: 'Neem nu ijsbad terwijl ik dat haat'

Ajax-verdediger Mazraoui over vliegende seizoenstart: 'Heb veel pech gehad' - NOS

"Dit is Nous. Zo moet het zijn", reageert Noussair Mazraoui. Met een assist op de openingstreffer van Sébastian Haller en een knappe kopgoal liet de rechtsback van Ajax zich direct gelden in de openingswedstrijd van het seizoen tegen NEC (5-0). De 23-jarige Mazraoui voelt zich weer goed en topfit. "Ik ben hongerig en heb weer plezier in het spelletje. Dat zie je terug in de wedstrijden", aldus de international van Marokko. Blessures De afgelopen twee seizoenen was Mazraoui geen schim van de speler die in 2019 een belangrijk aandeel had in het team dat op een paar seconde na de finale van de Champions League haalde. Een liesblessure, een enkelblessure, een knieblessure en afgelopen seizoen een hardnekkige oogblessure remden zijn ontwikkeling. "Maar toch was het niet zo erg als het klinkt", relativeert Mazraoui het.

Noussair Mazraoui op het trainingskamp van Ajax - Ajax

"Ik heb een aantal wedstrijden gemist aan het einde van het seizoen en daarna kwam de zomervakantie. Dan lijkt het al snel of je er vier maanden uit bent. En als je telkens een paar wedstrijden mist in een korte periode, krijg je snel een stempel." Nu Mazraoui weer topfit is, is het zaak om dat ook te blijven. Dat beseft hijzelf ook. Om die reden doet hij nu veel meer extra werk dan voorheen. "Ik ben er echt meer mee bezig", is Mazraoui eerlijk. "Je kan jezelf daar altijd in ontwikkelen. Ik let nu meer op mijn voeding en je ziet mij meer in de gym. Ook probeer ik goed mijn rust te pakken en goed te herstellen. Zo zit ik na wedstrijden nu vaak in een ijsbad. Dat haatte ik echt vroeger en deed het daarom niet, maar het heeft wel zijn werking." Concurrentie Tijdens zijn afwezigheid zag Mazraoui zijn invallers Sergiño Dest (inmiddels vertrokken naar FC Barcelona) en Devyne Rensch een uitstekende indruk maken. De twee tieners vulden de grote schoenen met gemak. "Daar staat Ajax bekend om. En ik heb ze ook geholpen daarmee. Ik ben niet de persoon die mijn concurrenten gaat negeren of een vies gevoel gaat geven. Rensch is een positieve jongen met veel potentie. Ik probeer hem de helpen waar ik kan."

Noussair Mazraoui - AFP

Met zijn 23 jaar noemt Mazraoui zichzelf al een oude speler in de selectie van Erik ten Hag. Toch is het jeugdproduct van Ajax nog niet klaar in Amsterdam. Zijn aflopende contract ziet hij dan ook graag verlengd worden. "Alle partijen willen het en als de handtekeningen gezet zijn, komt het snel genoeg naar buiten. Ik hoop dat het goedkomt. Ik zit hier al 16 jaar. Als er van beide kanten waardering is, ben ik niet de moeilijkste." Geen vertrekwens "Ik heb ook geen vertrekwens ingediend. En ik denk ook niet: ik kom op leeftijd en moet nu de stap maken. Tuurlijk is die ambitie er wel. Als voetballer bij Ajax sta je er goed op in Europa. En er zijn wel betere competities dan de Nederlandse. Dat wil ik wel meemaken, maar voor nu hoef ik niet weg", aldus Mazraoui.

Mazraoui scoort namens Ajax in de eredivisie - NOS