VS vreest aanslag van IS rond vliegveld Kabul

Het Amerikaanse leger is bezig om alternatieve routes naar het vliegveld van Kabul op te zetten uit vrees voor aanslagen van de terroristische groepering IS. Bronnen binnen het Pentagon hebben dat gezegd tegen Amerikaanse media.

Gisteren waarschuwden de VS en Duitsland hun burgers al om niet op eigen houtje naar de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad te komen vanwege de veiligheid. Op de luchthaven is de situatie erbarmelijk, met veel mensen die proberen het land te ontvluchten na de machtsovername door de Taliban.

Maar ook op de weg naar de luchthaven zijn er gevaren, zegt de VS. Terroristen hebben geen concreet dreigement geuit, maar een functionaris van de Amerikaanse regering zegt tegen CNN dat er een grote mogelijkheid is dat IS aanslagen wil uitvoeren. Om die reden willen de Verenigde Staten, die de evacuaties coördineren, met alternatieve routes komen.

Volgens de Amerikanen zijn de Taliban op de hoogte gebracht van het plan en werken zij mee. De nieuwe extremistische machthebbers staan al jaren op voet van oorlog met de Afghaanse tak van IS.

Schrijnend

Ondertussen is de situatie op de luchthaven van Kabul onverminderd schrijnend. Nog altijd zijn er naar schatting duizenden mensen die hopen op een plek in een evacuatievliegtuig.

Een correspondent ter plaatse van het Britse Sky News zegt dat er gisteren opnieuw mensen zijn omgekomen in het gedrang. Hij zag slachtoffers onder witte lakens worden afgevoerd.

Nederlandse vluchten

Het is de bedoeling dat vandaag ook weer Nederlandse evacuatievluchten plaatsvinden. Gisteravond vertrokken er twee vanuit Kabul, met onder anderen 79 passagiers die Nederland als eindbestemming hebben. Zij zullen na een tussenstop in een ander land naar Schiphol vliegen.

Gisteren maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bekend dat vrijwel alle Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade veilig zijn aangekomen op het vliegveld in Kabul. Het gaat om 207 mensen, die met verschillende vluchten naar Nederland zullen worden gebracht.