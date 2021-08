Zeker tien doden door overstromingen in Tennessee

Het water heeft meerdere huizen weggevaagd en wegen beschadigd. Veel mensen werden verrast door de overstromingen en zitten vast in hun huis. Ook ligt in veel plaatsen het telefoonverkeer plat, waardoor communicatie wordt bemoeilijkt.

De overstromingen worden veroorzaakt door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Vooral het midden van de staat is zwaar getroffen. In Humphreys County, zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Nashville, viel in minder dan een dag 43 centimeter regen. Niet eerder viel daar in zo'n korte tijd zo veel neerslag.

De autoriteiten roepen mensen op om voorzichtig te zijn en niet de weg op te gaan als dat niet nodig is, omdat er plotseling overstromingen kunnen ontstaan.

Het noodweer in Tennessee staat los van orkaan Henri, die momenteel oprukt naar het noordoosten van de VS.