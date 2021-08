Orkaan Henri gooit roet in eten van 'lockdown-uitzwaaiconcert' New York

Een groot popconcert in Central Park in New York om het naderende einde van de lockdown te vieren, is halverwege afgebroken. De 60.000 bezoekers werd opgedragen om naar huis te gaan vanwege het noodweer dat orkaan Henri met zich meebrengt.

Onder anderen Bruce Springsteen, Paul Simon, LL Cool J en Jennifer Hudson zouden optreden bij het concert. De meeste kaartjes waren gratis. Wel moesten alle bezoekers van 12 jaar en ouder een vaccinatiebewijs laten zien.

Kritiek

Burgemeester De Blasio had het 'We love NYC Homecoming Concert' in juni aangekondigd, in combinatie met een aantal verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen. De bedoeling was om de wereld te laten zien dat de stad de coronapandemie achter zich heeft gelaten.

Er kwam er wel kritiek op het besluit: sinds de aankondiging is het aantal besmettingen in de stad weer fors gestegen door de delta-variant. Slechts 54 procent van de bevolking is gevaccineerd.

Barry Manilow

Voor het concert was vijf uur uitgetrokken. Na ongeveer tweeënhalf uur werd het evenement tijdens het optreden van Barry Manilow echter afgebroken met de mededeling van de politie dat bezoekers rustig naar de uitgang moesten gaan vanwege het dreigende noodweer.

Het gaat om de voorlopers van orkaan Henri, waarvan wordt verwacht dat hij de komende dag aan land komt in het noordoosten van de Verenigde Staten. In delen van het gebied, waaronder de stad New York, is de noodtoestand uitgeroepen.