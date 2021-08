Politie voorkomt confrontatie voetbalfans in Deventer

Politieagenten hebben een confrontatie weten te voorkomen tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De politie kreeg lucht van de plannen van de PEC-aanhangers en hield hun bus tegen.

De PEC-fans waren in Duitsland geweest en wilden op de terugweg naar Zwolle via een sportpark in Deventer rijden. Bekend was dat supporters van Go Ahead Eagles daar een onderling toernooi hielden.

'Explosie van geweld'

Agenten zagen aan het begin van de avond in Deventer een touringcar rijden "waarvan ze vermoedden dat er iets mee aan de hand was", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Oost. Toen ze de bus probeerden te controleren, bleken er leden van de harde kern van PEC in te zitten die volgens de woordvoerder waarschijnlijk uit waren op een confrontatie met Go Ahead-aanhangers.

Inzittenden kwamen naar buiten en dat leidde tot een "korte explosie van geweld" tussen hen en de politie, zegt de woordvoerder. Uiteindelijk lukte het de politie met hulp van honden en extra manschappen om de supporters terug de bus in te krijgen.

Drugs

De agenten begeleidden de bus vervolgens de stad uit en controleerden het voertuig in Raalte alsnog. Daarbij werden onder meer drugs en een zakmes gevonden.

Er zijn geen boetes uitgedeeld of aanhoudingen verricht. Wel zijn de gegevens van alle 36 inzittenden van de bus genoteerd.