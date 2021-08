Uitblinker Depay bezorgt FC Barcelona een punt bij Athletic

Vlak voor rust dacht Braithwaite toch de score te openen met een mooie omhaal. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd omdat hij te opzichtig op zijn tegenstander zou hebben geleund. Even daarvoor had Frenkie de Jong, die een uitstekende wedstrijd speelde, een doelpunt van Iñaki Williams voorkomen met een uitstekende tackle op de bal.

Depay liet zich al vroeg gelden toen hij na een uitstekende actie Martin Braithwaite een reuzenkans schonk. De afwerking van de Deen was echter veel te wild en zijn inzet ging over.

Memphis Depay heeft FC Barcelona een uitstekende dienst bewezen in La Liga. De aanvaller maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor de Catalanen en bezorgde zijn club een punt op bezoek bij Athletic Club: 1-1.

Een paar minuten later was het alsnog raak. Iñigo Martínez kopte de bal uit een hoekschop hard langs doelman Neto.

Athletic Club gooide na rust de schroom van zich af en zette FC Barcelona vanaf de eerste seconde onder druk. Via Álex Berenguer kwam de ploeg al bijna op voorsprong, maar zijn inzet werd door Ronald Araújo van de lijn gehaald.

Na een halfuur kreeg trainer Ronald Koeman een grote domper te verwerken, toen verdediger Gerard Piqué geblesseerd moest afhaken. Het is het zoveelste blessuregeval voor Koeman, die ook nog altijd geen beroep kan doen op Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Philippe Coutinho.

Nadat FC Barcelona was bekomen van de schrik en Frenkie de Jong met een prachtige lob de lat had geraakt, was het tijd voor Depay. De uitblinker ontsnapte aan buitenspel en haalde vervolgens uit een moeilijke hoek verwoestend uit. Julen Agirrezabala zat er nog wel aan, maar kon het eerste competitiedoelpunt van Depay niet voorkomen.

Het boeiende duel eindigde zo in 1-1, ook omdat Depay nog een grote kans miste. Barcelona-speler Eric Garcia moest in de laatste minuut nog met rood van het veld na het neerhalen van een doorgebroken speler,

Debuut Danjuma

Arnaut Danjuma heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt bij Villarreal. De 24-jarige aanvaller tekende deze week een vijfjarig contract bij de Spaanse club.

In de uitwedstrijd tegen Espanyol kwam hij vlak voor tijd binnen de lijnen, maar ook Danjuma kon het verschil niet maken en zag zijn ploeg 0-0 gelijkspelen.