Net geen wereldrecord voor Thompson-Herah bij Diamond League in Eugene

Sha'Carri Richardson, dit jaar al goed voor 10,72, maakte haar rentree. Door marihuanagebruik miste ze de Spelen. Nu werd ze laatste in 11,14. Richardson meldde zich daarna af voor de 200 meter, die in 22,06 gewonnen werd door Mujinga Kambundji.

In de race liepen zes atletes die ook bij de Olympische Spelen de finale haalden. Net als in Tokio werden Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson tweede en derde.

Atlete Elaine Thompson-Herah heeft bij de Diamond League-wedstrijden in het Amerikaanse Eugene op imponerende wijze de 100 meter gewonnen. De olympisch kampioene liep de tweede tijd ooit en was met 10,54 maar 0,05 langzamer dan het wereldrecord van Florence Griffith-Joyner.

Noah Lyles, in Tokio goed voor brons, maakte in Eugene zijn favorietenrol op de 200 meter wel waar. Hij won in 19,52. Andre De Grasse, de olympisch kampioen op dit onderdeel, liep de 100 meter en won die, met iets te veel rugwind, in 9,75.

Kogelstoter Ryan Crouser excelleerde opnieuw in Eugene, waar hij eerder dit jaar het wereldrecord op 23,37 meter had gebracht. Ditmaal kwam hij met 23,15 tot de tweede afstand ooit.