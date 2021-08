PSV verslaat Cambuur, schrikt even van tackle op Madueke

Al snel stelde PSV orde op zaken. Pröpper kopte PSV uit een corner van Cody Gakpo in de 18de minuut op voorsprong. Het was voor PSV het eerste doelpunt uit een corner in 2021, na 135 hoekschoppen zonder doelpunt.

PSV heeft SC Cambuur in de tweede speelronde van de eredivisie met 4-1 verslagen. Een zware tackle op smaakmaker Noni Madueke deed de Eindhovenaren even schrikken.

Drie minuten later volgde de tweede treffer. Eran Zahavi schoot uit een counter met een krullend schot fraai raak na een hakje van Bruma. Vlak voor rust miste Zahavi een kans op de 3-0. Met een 2-0 stand stuurde Schmidt in de tweede helft met Madueke, Ryan Thomas en Yorbe Vertessen voor Gakpo, Mauro Júnior en Zahavi drie verse krachten het veld in.

Madueke verder ondanks tackle

Madueke toonde direct zijn klasse. Hij ontving de bal van Teze, dribbelde van rechts naar binnen en schoot met links in de hoek. Achterin gaf PSV in de tweede helft steeds meer ruimte weg. Michael Breij schoot net naast en in de 66ste minuut was het raak. Alex Bangura stoomde weer eens op aan de linkerkant en verraste PSV-keeper Joël Drommel in de korte hoek.

Verder liet PSV het niet komen (Olivier Boscagli maakte er met een enorme uithaal zelfs nog 4-1 van), maar met een harde tackle op het linkerbeen van Madueke deed Cambuur-invaller Marco Tol de Eindhovenaren toch beven.