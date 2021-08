Groningen en Utrecht in doelpuntloos evenwicht

FC Groningen en FC Utrecht hebben aan hun zege in de eerste speelronde van de eredivisie geen goed vervolg gegeven. In Groningen bleef het 0-0 in een matige wedstrijd, die alleen voor rust soms kon boeien. Vorig weekeinde won FC Utrecht met 4-0 van Sparta Rotterdam en Groningen zegevierde met 2-1 bij SC Cambuur.

Bij het onderlinge duel van zaterdag kreeg Groningen voor de pauze de beste kansen via Cyril Ngonge, Mo El Hankouri, Tomas Suslov en Ahmed El Messaoudi. Utrecht hield (een enkele keer ternauwernood) stand en ontsnapte toen Adrián Dalmau naast zijn eigen doel kopte na een indraaiende voorzet van Suslov.