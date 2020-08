Luiten tuimelt uit subtop na matige derde ronde op PGA Championship

Golfer Joost Luiten heeft op de derde dag van het PGA Championship, het eerste majortoernooi van dit jaar, flink wat terrein ingeleverd. Na een magere ronde van +3 tuimelde hij uit de subtop.

In zijn derde ronde op Harding Park in San Francisco verspeelde Luiten op vier holes een slag en hij stelde daar maar één birdie tegenover. Met een totaal van 212 (+2) staat hij nu gedeeld 59ste.

Johnson aan de leiding

Dustin Johnson begint zondag als enige koploper aan de slotronde. De Amerikaan maakte in zijn -5 ronde acht birdies, het hoogste aantal voor Johnson ooit in 157 rondes op majors. Zijn score van 201 (-9) is een slag beter dan die van Scottie Scheffler en Cameron Champ.

Johnson, die in 2016 het US Open won, op de drie andere majors tweede werd en 28 toernooien won op de Amerikaanse en Europese tour samen, heeft niet alleen concurrentie van zijn twee landgenoten.

Elf man staan op drie slagen of minder van Johnson. Onder hen de majorwinnaars Justin Rose, Jason Day en Brooks Koepka, die de eerste speler kan worden die het US Open drie jaar op rij wint na Walter Hagen in de vorige eeuw (1924-1927).

Li Haotong begon de dag als koploper. De Chinees had een slechte dag met een +3, onder meer door een bal die in een boom bleef hangen. Met zijn totaal van -5 is Li echter nog niet geheel kansloos.