Triatlete Kingma zesde in laatste wedstrijd WK-serie

Triatlete Maya Kingma is als zesde geëindigd in de laatste wedstrijd van de WK-serie. De overwinning in het Canadese Edmonton ging naar de ongenaakbare Amerikaanse Taylor Knibb, voor Léonie Périault en olympisch kampioene Flora Duffy. De 33-jarige Duffy uit Bermuda sloot daarmee het seizoen af als nummer één in het eindklassement.

De 23-jarige Kingma lag na 1,5 kilometer zwemmen vijfde, waarna ze bij de 40 kilometer fietsen en de 10 kilometer hardlopen lang van voren te zien was in een groep ver achter de ontketende Knibb. In de slotfase moest ze echter eerst Périault en Duffy laten gaan en later ook de Amerikaansen Katie Zaferes en Taylor Spivey.

Kingma, de nummer elf van de Spelen, werd in het eindklassement vierde.