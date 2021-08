Olifantenwet Sri Lanka: dagelijks in bad, geen dronken berijders meer

Sri Lanka gaat nieuwe regels invoeren om olifanten te beschermen, schrijft persbureau AFP. Zo moeten eigenaren straks een identiteitskaart met het dna van hun olifant kunnen laten zien. Ook moeten de zoogdieren voortaan dagelijks minimaal 2,5 uur badderen.

Vooral rijke Sri Lankanen houden olifanten als huisdier. Daarnaast worden ze ingezet als lastdier om bijvoorbeeld omgekapte bomen te dragen. Bij dierenwelzijnsorganisaties komen geregeld meldingen binnen over mishandeling of verwaarlozing.

Celstraf

De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het leed aan te pakken. Mensen die zich er niet aan houden, kunnen tot drie jaar celstraf krijgen. Ook wordt hun olifant onder direct toezicht van de overheid geplaatst.

Olifanten die werken als lastdier, mogen niet langer dan vier uur per dag worden ingezet. 's Avonds werken is straks ook niet meer toegestaan, evenals het wegnemen van babyolifanten bij hun moeder. Alleen onder strikt toezicht van een dierenarts mogen de dieren nog worden gebruikt in films.

Alcohol en drugs

Ook de toerisme-industrie krijgt met de regels te maken. Maximaal vier mensen mogen tegelijk achter op de rug van een olifant. Zij moeten verplicht op een goed gewatteerd zadel zitten. Alcohol drinken of drugs gebruiken en daarna een ritje maken, is straks niet meer toegestaan. Verder heeft een olifant recht op een medische controle om de zes maanden.

Volgens officiële cijfers zijn er zo'n 200 getemde olifanten in het Zuid-Aziatische land. De wilde populatie wordt op 7500 geschat. Op het vangen van wilde olifanten staat de doodstraf, maar er wordt zelden iemand voor vervolgd.