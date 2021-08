Sparta en Heracles moeten na valse competitiestart genoegen nemen met een punt

Bekijk de samenvatting van Sparta-Heracles Almelo - NOS

Sparta en Heracles Almelo hebben op Het Kasteel de punten gedeeld. De ploeg van Henk Fraser ging door een doelpunt van Bart Vriends lang aan de leiding, maar invaller Delano Burgzorg bezorgde Heracles Almelo in de slotfase toch nog een punt. Sparta schoot uit de startblokken en was duidelijk gebrand om de valse competitiestart tegen FC Utrecht (4-0 nederlaag) goed te maken. Laros Duarte, die een basisplek had gekregen van Fraser, was na zes minuten heel dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Vijf minuten voor rust kreeg Sparta loon naar werken. Uit een hoekschop kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van verdediger Vriends en hij passeerde al vallend doelman Koen Bucker.

Bart Vriends - ANP

Adil Auassar stond toen al niet meer op het veld. De aanvoerder van Sparta was geblesseerd geraakt en werd met veel pijn van het veld gereden. Heracles knokt zich terug Waar Sparta in de eerste helft duidelijk de betere partij was, knokte Heracles Almelo zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Na ruim een uur spelen zorgde Rai Vloet bijna voor de gelijkmaker, zijn schot eindigde echter op de binnenkant van de paal. In de rebound redde doelman Maduka Okoye vervolgens knap op de inzet van Bilal Basacikoglu.

Delano Burgzorg - ANP