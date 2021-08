Vrouwen Twente kruipen door oog van de naald, PSV uitgeschakeld in voorronde CL

PSV stond in de finale van de eerste kwalificatieronde tegenover het Arsenal van onder anderen Vivianne Miedema. Het was ook de 25-jarige Nederlandse spits die de score opende tegen de Eindhovense club.

In die verlenging kreeg Twente een strafschop, die benut werd door Kalma. Bente Jansen zorgde drie minuten voor het verstrijken van de speeltijd ook nog voor de 5-3.

Tot tien minuten voor tijd zag het er niet naar uit dat Twente zich zou plaatsen voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het Europese clubtoernooi. Subotica stond op een 3-0 voorsprong in Enschede, maar toen begon het slotoffensief van de thuisploeg.

Mana Iwabuchi maakte er nog voor rust 2-0 van voor de Engelse ploeg. Esmee Brugts deed in de tweede helft wat terug, maar de gelijkmaker zat er niet in. Iwabuchi zorgde met haar tweede treffer van de avond voor de beslissing in de wedstrijd: 3-1.