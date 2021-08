Orkaan Henri morgen aan land, noodtoestand in delen New York en New England

Gouverneur Cuomo van New York heeft de noodtoestand uitgeroepen voor delen van zijn staat. De tropische storm Henri die vanuit het Caribisch gebied naar het noorden trekt, is veranderd in een orkaan. Bewoners van kwetsbare gebieden is aangeraden om vanavond al te vertrekken.

Henri komt volgens de laatste verwachtingen morgen aan land in New York en New England, een regio in het noordoosten van het land. Het oog trekt over Long Island, de landtong ten oosten van de stad New York. De treinen rijden daar vanaf middernacht niet meer.

Ook in Connecticut is de noodtoestand uitgroepen. De gouverneur van die staat raadt iedereen aan om een schuilplaats op te zoeken.

De orkaanwaarschuwing geldt ook voor het zuidoosten van New England. Als Henri hier aan land komt, is het voor het eerst in dertig jaar dat dit deel van de VS door een orkaan wordt getroffen.