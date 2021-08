Inter opent Serie A-seizoen met ruime zege, Dumfries debuteert

Internazionale is het seizoen in de Serie A gestart met een eenvoudige zege. De regerend kampioen van Italië walste met 4-0 over Genoa heen. Denzel Dumfries maakte in de 84ste minuut als invaller zijn debuut, Stefan de Vrij had een basisplaats.

Het vertrek van onder anderen Romelu Lukaku (naar Chelsea), Achraf Hakimi (naar Paris Saint-Germain) en trainer Antonio Conte deed fans vrezen voor verval na het kampioensjaar, maar daarvan was bij de opening van het seizoen nog weinig te merken. De ploeg van coach Simone Inzaghi speelde een goede wedstrijd.