Heerenveen dankzij swingende eerste helft nipt langs dapper RKC

Een kwartier daarvoor had Henk Veerman Heerenveen uit een strafschop al op voorsprong gebracht tegen RKC. En diezelfde Veerman zorgde ook voor de 3-0 vlak voor rust. Uit een vrije trap van Joey Veerman kopte de vrijgelaten aanvaller de bal simpel binnen.

Het absolute hoogtepunt van de avond vond plaats in de 31ste minuut. Met een goede inspeelpass van Siem de Jong werd Filip Stevanovic bereikt. De huurling van Manchester City wist vervolgens met een heerlijk wippertje Tibor Halilovic te vinden en die schoot de bal uit de lucht snoeihard tegen de touwen. Een doelpunt om in te lijsten.

sc Heerenveen heeft zaterdag in het thuisduel met RKC Waalwijk een overwinning geboekt. Dankzij een swingende eerste helft werd het in het Abe Lenstra Stadion 3-2 voor de ploeg van Johnny Jansen.

RKC, dat vorig weekend nog knap won van AZ, kwam in de tweede helft nog heel dichtbij. Uitgerekend Jens Odgaard, die in 2019/20 huurling was bij Heerenveen, schoot de bal na slecht uitverdedigen van Heerenveen hard langs doelman Erwin Mulder en zorgde zo voor de 3-1.

Door een doelpunt van Richard van der Venne vlak voor tijd mocht RKC zelfs hopen op een stunt, maar verder dan 3-2 kwam de ploeg van Joseph Oosting niet.

sc Heerenveen gaat door de zege aan kop in de eredivisie met zes punten uit de eerste twee wedstrijden (doelsaldo: 4-2).