Bonevacia verbetert Nederlands record van Tokio

Liemarvin Bonevacia blijft zijn grenzen verleggen. Bij atletiekwedstrijden in het Zwitserse Bern scherpte hij zijn eigen Nederlands record op de 400 meter aan: 44,48. Daarmee was hij 14 honderdsten sneller dan zijn oude besttijd, gelopen op de Olympische Spelen van Tokio.

Zijn nieuwe Nederlands record was in Bern ruim voldoende voor de winst. De Pool Kajetan Duszynski werd in 44,92 tweede, voor drie andere Nederlandse olympiërs, Jochem Dobber (45,20), Ramsey Angela (45,58) en Terrence Agard (46,06).

Met Angela en Agard (en Tony van Diepen) liep Bonevacia in Tokio naar olympisch zilver op de 4x400 meter estafette. Begin augustus plaatste Bonevacia zich in een nieuw Nederlands record van 44,63 als eerste Nederlandse sprinter voor de finale van de 400 meter in Tokio. In de finale eindigde hij op de achtste en laatste plaats.