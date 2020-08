Na Verstappen is Norris ‘best of the rest’: 'Nog veel aan mezelf sleutelen'

"We profiteren van crashes en fouten van anderen en verslaan teams die sneller zijn. Of sneller zouden moeten zijn, zoals Ferrari en Racing Point. Met die auto ( de omstreden roze Mercedes , red.) zou het podium een makkie moeten zijn. Ze zijn veel sneller dan ons. Racing Point zou het Max moeilijk moeten maken."

Had je verwacht dat je na Verstappen 'the best of the rest' zou zijn? "Nee, het gaat veel beter dan voorzien. Ik ben er blij door verrast, maar het team ook. Ze zijn hier de afgelopen seizoenen niet bepaald verwend, maar we kunnen niet relaxen. Ik geloof ook niet dat we na Mercedes en Red Bull Racing de beste auto van het veld hebben."

McLaren-coureur Norris presteert boven verwachting. De Brit uit Bristol rijdt vanmiddag vanaf 15.10 uur opnieuw een grand prix op Silverstone en staat vierde in het WK-klassement, achter Max Verstappen en Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. "We leven een beetje boven onze stand, maar het is genieten", aldus Norris.

Bij de seizoensstart in Oostenrijk reed je voor het eerst naar het Formule 1-podium. De ontlading bij je crew was duidelijk zichtbaar. "Ja, dat was een heel bijzonder moment. Mijn crew is niet gewend aan de resultaten van de afgelopen races. McLaren komt uit een diep dal. Eindelijk krijgen we wat ze verdienen."

"Daniel wordt een geweldige teamgenoot. Hij heeft grands prix gewonnen en ik kan veel van hem opsteken. Hij trouwens ook van mij. Elke coureur heeft sterke en zwakke kanten. Ik verheug me op zijn komst, maar voorlopig zijn we op de baan nog elkaars vijand. En natuurlijk worden we bij McLaren eigenlijk ook elkaars grootste concurrent. Dat hoort bij Formule 1."

Ricciardo (oud-teamgenoot van Verstappen) wordt volgend jaar je collega bij McLaren. Twee frivole lolbroeken in een team. Gaat dat werken? "We lijken op elkaar, maar kunnen ook heel serieus zijn. Onze mentaliteit komt ook overeen: gedreven en passie voor autosport. Natuurlijk nemen we ons vak serieus, maar je moet ook plezier maken. Gefocust als het nodig is en lol maken als het kan."

"Hij maakte er trouwens nogal een show van na afloop. De grapjurk, hij noemde het zijn beste inhaalmanoeuvre ooit, terwijl het een eitje was. Jij had het ook gekund."

"Heel jammer dat we niet met zijn allen vechten. In de middenmoot is het wél leuk. Daar zie je mooie, felle duels en de onderlinge krachtsverhoudingen veranderen er per circuit."

Mercedes domineert de races als nooit tevoren. Is het frusterend om bij voorbaat te weten dat je voor de kruimels rijdt? "Ik haat het om dat toe te geven, maar het is inderdaad erg saai. Mercedessen die mijlenver voor liggen, dan Max en daarachter een gat naar de rest."

Zie je de F1-pikorde snel veranderen?

"Voorlopig niet. Het gat met Mercedes is mega en dat is eigenlijk al jaren zo. Het is moeilijk te accepteren, maar ze verdienen het succes. Petje af. In 2022 zal door de reglementswijziging en nieuwe auto's alles veranderen. Daar verheug ik me op. Dan is het hopelijk gedaan met die jarenlange dominantie. Het zal dan meer om de coureurs gaan dan om de auto's."

Je landgenoot Lewis Hamilton is bezig alle F1-records te breken. Is het bijzonder daar ooggetuige van te zijn?

"Het is best cool dat ik later kan zeggen dat ik tegen de grootste F1-coureur aller tijden heb geracet. Maar ja, ik heb eigenlijk weinig met Lewis geduelleerd. Een paar kleine gevechten. Dan ging hij er makkelijk langs en sloeg hij meteen een gat."

"Ik heb uiteraard respect voor Lewis' erelijst. Zijn records zullen wellicht nooit verbroken worden, maar het is jammer dat hij amper moet vechten voor zijn titels. Hij hoeft alleen zijn teamgenoot te verslaan. Ik zou Hamilton wel eens willen zien in het middenveld. Dan heb je geen vrij baan en word je uitgedaagd."