Griekenland verlengt stalen muur aan grens met Turkije tot 40 kilometer

Griekenland heeft de 12,5 kilometer lange stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te gaan.

De Grieken houden er rekening mee dat de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengt. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 probeerden bijna een miljoen mensen uit het Midden-Oosten via Turkije en Griekenland naar Europa te komen. Zo'n 60.000 vluchtelingen bleven in Griekenland achter.