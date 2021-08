Van Bommel en Weghorst koploper na zege, zeperd Dortmund bij basisdebuut Malen

Wolfsburg was de betere ploeg in de eerste helft en kreeg via Wout Weghorst en Maxence Lacroix goede kansen om de score te openen. De ploeg van Van Bommel vergat zichzelf echter te belonen.

Na een klein uur spelen kwam Wolfsburg zelfs op achterstand. Dodi Lukebakio werd door John Anthony Brooks neergelegd in het strafschopgebied en na ingrijpen van de videoscheidsrechter ging de bal op de stip. Lukebakio benutte het buitenkansje zelf.

Heel lang kon Hertha BSC niet genieten van die voorsprong, want een klein kwartier later was het alweer gelijk. Ridle Baku schoot de bal in de korte hoek knap binnen.

Wolfsburg ging daarna op zoek naar nog een doelpunt en werd in de slotfase beloond. Luka Nmecha schoot de 1-2 binnen en bezorgde zijn ploeg de drie punten én de koppositie in de Bundesliga.

Zeperd Dortmund

Met Donyell Malen voor het eerst in de basis kreeg Borussia Dortmund al vroeg een tegendoelpunt te verwerken tegen SC Freiburg. Italiaan Vincenzo Grifo schoot de bal na zes minuten met een heerlijke vrije trap achter de kansloze doelman Gregor Kobel.

Vlak na rust verdubbelde Freiburg brutaal de voorsprong. Na een mooie aanval was Rolland Salai het eindstation en kon hij de 2-0 binnen schieten.