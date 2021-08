Oppermachtige Jakobsen boekt tweede ritzege in Vuelta en pakt groene trui

Jakobsen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Spanje - NOS

De rode trui van Primoz Roglic kwam niet in gevaar. Toch kan de 31-jarige Sloveen er nog niet zeker van zijn dat hij de eerste rustdag als leider van het klassement ingaat. Zondag wacht de renners namelijk een pittige bergetappe naar Alto de Velefique met finish bergop.

Dankzij de etappewinst gaat Jakobsen nu aan de leiding in het puntenklassement en hij neemt zodoende de groene trui over van Jasper Philipsen.

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede etappe van deze Ronde van Spanje gewonnen. De 24-jarige Nederlander was in de achtste rit de snelste in de massasprint. Eerder deze week won Jakobsen ook al de vierde etappe.

De vlucht van de dag was al snel vertrokken. De Basken Ander Okamika (Burgos), Aritz Bagües (Caja Rural) en Mikel Iturria (Euskaltel) hadden wel zin in een dag op kop rijden, in de overwegend vlakke rit van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor.

Het peloton deed geen moeite om de drie snel weer in te rekenen, waardoor de voorsprong van de drie snel opliep. Veel meer dan drie minuten werd het echter niet.

Sprintersploegen controleren

Deceuninck-QuickStep (met Fabio Jakobsen in de gelederen) en Alpecin-Fenix (van tweevoudig ritwinnaar Philipsen) controleerden namelijk het peloton, in de hoop dat de etappe zou eindigen in een massasprint.

En dat gebeurde ook. Met nog 36 kilometer te gaan tot de eindstreep werd de kopgroep bijgehaald, waarna het peloton bij elkaar bleef tot de finishplaats. In de laatste twee kilometer waagde Jetse Bol nog een demarragepoging, maar hij kwam niet weg.

In de sprint om de overwinning kwam Jakobsen vroeg op kop, maar Alberto Dainese en Philipsen kwamen niet meer voorbij de Nederlander. "Het ging om sterk, om snel en om timing", legt Jakobsen na zijn ritzege uit. "Met een finish als deze moet je op tijd zijn. Ik ben deze Vuelta twee keer te laat geweest, maar dit keer was ik perfect op tijd."