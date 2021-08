Ministerie: ambassadepersoneel veilig aangekomen op vliegveld Kabul

Drukte bij het vliegveld van Kabul - AFP

Vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het gaat om een groep van 207 mensen. "Wat een goed bericht dat is gelukt", twittert demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag. "We zijn opgelucht dat bijna al het ambassadepersoneel en hun gezinnen veilig geëvacueerd kunnen worden." De 207 Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuaties verkeren. NRC meldde eerder vanmiddag dat het toestel met de groep Afghanen "spoedig vertrekt". De groep heeft volgens de krant dagenlang geprobeerd om het Nederlandse crisisteam te bereiken op de luchthaven van Kabul. 368 mensen geëvacueerd door Defensie Op Schiphol is vanmiddag een evacuatievlucht vanuit de Afghaanse hoofdstad aangekomen met 153 mensen aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag in totaal 368 Nederlanders en mensen met een buitenlands paspoort vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie, zo blijkt uit cijfers van het ministerie. Los van de vandaag gearriveerde evacuatievlucht zijn in totaal 135 Nederlanders en Afghaanse tolken of mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, hier aangekomen. Het is voor het eerst dat er een overzicht wordt gegeven van het aantal personen op de Nederlandse evacuatielijst dat is teruggehaald sinds de Taliban Kabul heroverden op zondag. De meest recente evacuatievlucht landde omstreeks 16.00 uur op Schiphol:

Nieuwe evacuatievlucht uit Afghanistan landt op Schiphol - NOS

Het gaat om een door Defensie gecharterde vlucht en niet om een militair toestel. Het is onduidelijk hoeveel passagiers een Nederlands paspoort hebben of op de lijst staan met Afghanen die naar Nederland moeten worden gehaald. Ook via een Belgische evacuatievlucht is een groep Nederlanders onderweg naar huis. Die militaire vlucht is vandaag geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, twittert de Belgische minister van Buitenlandse Zaken.