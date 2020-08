Wekdienst 9/8: virtuele donorconferentie Libanon • Verkiezingsdag Wit-Rusland

De hitte houdt aan vandaag. De temperatuur loopt op van zo'n 30 graden op de Wadden tot 36 of 37 graden in het zuidoosten van het land. Daarmee is er officieel sprake van een landelijke hittegolf. Lokaal kan er ook een stevige onweersbui vallen. Ook morgen blijft het heet met kans op een hoosbui.

President Trump komt met een pakket hulpmaatregelen voor Amerikanen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. De onderhandelingen met de Democraten in het congres zijn stukgelopen en daarom neemt Trump het heft in eigen hand. Hij ondertekende verschillende decreten waarmee onder meer de tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt voortgezet. Ook komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting.

De gesprekken over de stimuleringsmaatregelen duren al meer dan twee weken. De Democraten wilden in eerste instantie 3400 miljard dollar beschikbaar stellen, maar het Witte Huis wilde niet verder gaan dan 1000 miljard.

En dan nog even dit:

Jayme, een baby van 1 jaar uit Rijswijk, is afgelopen week in Hongarije met succes behandeld voor de dodelijke spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). De behandeling was kostbaar want er is een duur medicijn voor nodig. Vorige maand werd met een doneeractie de benodigde 2,1 miljoen euro opgehaald.

Maandag mocht het jongetje met de behandeling beginnen. De eerste resultaten zijn positief. "Binnen drie dagen kon Jayme zijn beentje rechtop houden, terwijl die voor de behandeling direct omviel naar de zijkant. Zelfs de arts had tranen in haar ogen", schrijft de familie.