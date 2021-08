Vele duizenden bij protest evenementenbranche in zes steden

In Amsterdam alleen al waren volgens de organisatie rond 15.00 uur 20.000 mensen op de been. Hoewel de organisatie opriep om niet op een plek stil te blijven staan, is het volgens de gemeente niet mogelijk afstand te houden.

De coalitie van danceliefhebbers, nachtburgemeesters en meer dan 400 festivalorganisaties en nachtclubs vindt dat er vanaf 1 september weer festivals moeten worden toegestaan. Ook willen ze perspectief voor nachtclubs. Het protest is in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven. Groningen, Nijmegen en Amsterdam.

In zes steden protesteert de evenementenbranche vanmiddag grootscheeps tegen het coronabeleid. Er zijn duizenden, volgens de organisatie tienduizenden mensen op de been. In Amsterdam is het zo druk dat de gemeente oproept om niet meer te komen. De politie Rotterdam zegt dat daar niet meer dan 4000 mensen demonstreren.

Het protest onder het motto Unmute us is een reactie op het kabinetsbesluit om festivals zeker tot 20 september te verbieden en nachtclubs dicht te houden tot 1 november.

"Ik zat laatst Feyenoord te kijken. Dat hele stadion zat volgepakt. Ik vind dat fantastisch, maar het is niet te verklaren dat dit anders is dan de festivals", aldus Vincent Marshall bij Omroep West. Hij heeft een nachtclub in Den Haag en is een van de vele mensen die vanmiddag meelopen. Hij moest daarvoor wel naar Rotterdam; in Den Haag werd de demonstratie eerder al verboden.

'Camping Formule 1 is ook een festival'

"Als ik er vragen over krijg, kan ik het echt niet meer uitleggen. De voetbalstadions zijn gevuld en de Formule 1 was natuurlijk de druppel die de emmer deed overlopen", zegt de Eindhovense nachtburgemeester Siem Nozza bij Omroep Brabant. "Die camping bij de Formule 1 heeft straks 25.000 bezoekers per dag. Dat is in principe ook gewoon een festival. Dat is hartstikke oké, er zitten weinig risico's aan. Die lijn moeten we gewoon doortrekken."

Net als veel anderen benadrukt Nozza dat juist bij festivals succesvol is geëxperimenteerd met fieldlabs, waarbij iedere bezoeker meermalen getest werd. Hij begrijpt dan ook niet waarom de ervaringen die toen zijn opgedaan nu niet worden toegepast. "Als je op 1 september weer opengaat, kun je in ieder geval het staartje van het festivalseizoen redden", laat een andere actievoerder weten.

'Wij willen ook aan het werk'

"Minder grappen, meer house", staat op een van de spandoeken in Groningen. Een van de organisatoren daar is nachtburgemeester Chris Garrit. Hij ziet tot zijn tevredenheid dat er veel mensen op het protest zijn afgekomen. "Ik heb ze niet geteld, maar het is goed", zegt hij bij RTV Noord. "Dit is het geluid dat we willen laten horen. Al die wagens, al die organisaties, al die jonge mensen die nu worden gediscrimineerd."

"Er is een soort ongelijkheid waar wij tegen protesteren", vervolgt Garrit. "Het gaat niet over virussen of wappies. Wij willen ook aan het werk. Sommigen mogen dat als het sport heet. Maar als je leuke dingen doet zoals cultuur, mag het weer niet."