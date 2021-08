Op een vol en bruisend Anfield wint Liverpool ook tweede Premier League-duel

De formatie van coach Jürgen Klopp had nog een appeltje te schillen met Burnley. Eerder in januari maakte de gasten een einde aan Liverpools reeks van 68 thuisduels zonder nederlaag. Die 0-1 leidde ook de vrije val in van Liverpool, dat daarna op Anfield nog vijf wedstrijden op rij verloor, een negatief clubrecord.

Nadat het 'You'll Never Walk Alone' als vanouds luidkeels werd meegezongen en voor flink wat kippenvel had gezorgd, was het Burnley dat ook dit keer z'n huid duur verkocht.

De bezoekers kregen voldoende kansen, maar Diogo Jota opende al snel de score aan de andere kant met een kopbal. Mohamed Salah leek al snel de voorsprong te verdubbelen, maar zijn fraaie treffer werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust waren de rollen omgedraaid en baalde Burnley juist van de videoscheidsrechter nadat een treffer van Ashley Barns werd afgekeurd. Twintig minuten later schoot Sadio Mané de bevrijdende 2-0 tegen de touwen na een schitterende aanval, die door Virgil van Dijk was opgezet.